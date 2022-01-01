В Италии утверждают, что Миранчук попал в сферу интересов «Интера»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Интере», сообщает CalcioMercatoNews.

В январе миланский клуб могут покинуть сразу два игрока середины поля — Артуро Видаль и Стефано Сенси. В качестве альтернативы им в «Интере» рассматривают как раз Миранчука, в лице которого видят кандидата на подмену для Хакана Чалханоглу.

При этом «Интер» готов взять россиянина исключительно в аренду на полгода, отложив вопрос о возможном выкупе его контракта до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Миранчук провел 12 игр во всех турнирах за итальянский клуб, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 миллиона евро. Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива».

Контракт Миранчука с клубом из Бергамо действует до конца июня 2024 года с возможностью продления еще на сезон.