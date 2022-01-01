В Италии пока не планируют переносить дату матча за Суперкубок между «Интером» и «Ювентусом»

«Интер» и «Ювентус» выступают за перенос матча за Суперкубок Италии. Оба клуба уже отправили совместный запрос в адрес руководства серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport. Причина — осложнение ситуации с коронавирусом в стране.

В ответе официальных лиц говорится, что лига и федерация держат ситуацию под контролем, но пока не видит необходимости менять календарь.

Матч «Интер» — «Ювентус» запланирован на 12 января. Он должен пройти в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».