В Италии пока не планируют переносить дату матча за Суперкубок между «Интером» и «Ювентусом»
«Интер» и «Ювентус» выступают за перенос матча за Суперкубок Италии. Оба клуба уже отправили совместный запрос в адрес руководства серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport. Причина — осложнение ситуации с коронавирусом в стране.
В ответе официальных лиц говорится, что лига и федерация держат ситуацию под контролем, но пока не видит необходимости менять календарь.
Матч «Интер» — «Ювентус» запланирован на 12 января. Он должен пройти в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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