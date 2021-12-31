«Наполи» арендует защитника «Манчестер Юнайтед» Туанзебе
«Наполи» арендует защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе. Итальянский клуб заплатит англичанам 400 тысяч евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.
С августа 2021 года 24-летний Туанзебе выступает за «Астон Виллу» на правах аренды, защитник провел за команду 11 матчей и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость английского игрока в 8 миллионов евро.
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