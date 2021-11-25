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Источник: «Зенит» сделал предложение Миранчуку

Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Зените»
12:33
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук имеет предложение от «Зенита». Об этом в своем Twitter сообщил итальянский журналист Даниэле Лонго.

Также на 26-летнего хавбека сборной России претендуют «Торино» и «Дженоа». Ранее уже сообщалось об интересе этих клубов.

Напомним, что 19 ноября спортивный директор «Аталанты» заявил, что Миранчук останется в клубе. Сам же футболист хотел бы получать больше игровой практики.

В этом сезоне Миранчук провел шесть встреч в серии А, две — в Лиге чемпионов. У него одна результативная передача.

Последний раз Миранчук играл 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут.

Последние месяцы в Италии много пишут о том, что зимой Миранчук может уйти из «Аталанты» из-за недостатка игровой практики.

В сезоне-2021/22 26-летний Миранчук принял участие в восьми матчах (215 минут на поле), отметившись одной голевой передачей.

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Роман Шишов все материалы автора

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