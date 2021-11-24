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«Лацио» хочет подписать защитника «Ювентуса» Ругани

19:10
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Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани входит в сферу интересов «Лацио», сообщает Il Tempo.

По данным источника, римский клуб хочет приобрести игрока уже в январе. В нем заинтересован главный тренер бьянкочелести Маурицио Сарри. «Ювентус» оценивает его менее чем в 10 миллионов евро. При этом главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри не хотел бы отпускать игрока по ходу сезона.

27-летний футболист в текущем сезоне провел три матча за «Ювентус» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора
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