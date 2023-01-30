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В Италии опубликовали мотивировочную часть решения наказать «Ювентус» штрафом в виде снятия с команды 15 очков

Иван Шитик
Корреспондент
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Федеральный апелляционный суд Италии опубликовал мотивировочную часть решения наказать футбольный клуб «Ювентус» штрафом в виде снятия с команды 15 очков в текущем чемпионате Италии по делу о финансовых нарушениях, сообщает Sky Italia.

По существу было сочтено, что «Юве» «совершил спортивное дисциплинарное нарушение. Такой серьезный штраф был наложен, «принимая во внимание серьезность и неоднократность нарушений, а также продолжительность введения официальных органов в заблуждение».

«Ювентус» находился под следствием из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Следователи изучали финансовые отчеты клуба за 2018, 2019 и 2020 годы. Кроме того, прокуратура Турина расследовала ситуацию с выплатой зарплат игрокам за четыре месяца в 2020 году.

Также дисквалификации получили 11 человек из бывшего руководства «Ювентуса».

Туринский клуб сразу же подал апелляцию на данное решение, теперь имея возможность приложить к ней официальные документы.

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