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Сегодня, 11:58

В «Интере» сообщили, что подпишут новый контракт с Мартинесом на пять лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о переговорах с форвардом Лаутаро Мартинесом о продлении контракта.

«Мы ведем переговоры о продлении контракта с Мартинесом, он будет рассчитан на пять лет. Лаутаро любит «Интер», и наши переговоры продвигаются успешно», — приводит слова Маротта инсайдер Фабрицио Романо.

26-летний аргентинец играет за «Интер» с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Мартинес сыграл 19 матчей во всез турнирах, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
Лаутаро Мартинес
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
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 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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Интер – Удинезе
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

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Антуан Макумбу

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 14 1 2
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