«Галатасарай» хочет подписать Стефана Эль-Шаарави
«Галатасарай» интересуется нападающим «Ромы» Стефаном Эль-Шаарави, сообщает Football Italia.
По информации источника, турецкий клуб сделал запрос по поводу возможной покупки 29-летнего итальянца этим летом.
В прошлом сезоне Эль-Шаарави забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют «Монца» и «Аталанта».
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