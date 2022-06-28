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Сегодня, 07:45

«Галатасарай» хочет подписать Стефана Эль-Шаарави

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Галатасарай» интересуется нападающим «Ромы» Стефаном Эль-Шаарави, сообщает Football Italia.

По информации источника, турецкий клуб сделал запрос по поводу возможной покупки 29-летнего итальянца этим летом.

В прошлом сезоне Эль-Шаарави забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют «Монца» и «Аталанта».

Источник: https://football-italia.net/galatasaray-ask-after-romas-el-shaarawy/

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Основные источники исследования

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Стефан Эль-Шаарави
Футбол
ФК Галатасарай
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