В «Интере» опровергли информацию о смене названия

Исполнительный директор «Интера» Алессандро Антонелло прокомментировал информацию о том, что клуб планирует сменить название.

Ранее итальянское издание Gadzeta dello Sport сообщило, что команда сменит название с Football Club Internazionale Milano на более узнаваемое — Inter Milano.



«Интер» не будет менять название. Клуб больше года работал над маркетинговым проектом, основанным на исторических ценностях «Интера», который направлен на объединение и привлечение миллионов болельщиков команды и дальнейшее укрепление связей с Миланом«, — цитирует Антонелло ANSA.

«Интер» после 18 туров серии A занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков.