В «Интере» оценили вероятность перехода Мартинеса в «ПСЖ»

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта оценил вероятность перехода форварда Лаутаро Мартинеса в «ПСЖ».

«Риски всегда существуют — это футбол, но мы не видим признаков интереса. Я не вижу разницы между «Интером» и «ПСЖ». Возможно у них другие возможности, но мы тоже конкурентоспособны», — цитирует управленца Football Italia.

Ранее сообщалось, что Мартинес и «Интер» ведут переговоры о продлении контракта.

В этом сезоне 26-летний аргентинец провел 31 матч, забил 23 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Интером» истекает летом 2026-го.