В «Фиорентине» выразили уверенность в том, что Влахович продлит контракт с клубом
Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно выразил уверенность в том, что нападающий Душан Влахович продлит контракт с клубом.
«Влахович скоро продлит с нами контракт. Уверен, что это лишь вопрос времени — переговоры уже ведутся», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Итальяно.
Dusan Vlahovic is currently out of contract in June 2023. Talks ongoing to extend the deal... with potential release clause included. ??? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2021
Fiorentina manager Italiano: «Vlahovic will extend his contract with us soon. I'm sure it's matter of time — talks are underway».
Влахович выступает за «Фиорентину» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 5 голов в 4 матчах, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро. Нынешний контракт 21-летнего серба действует до конца июня 2023 года.
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