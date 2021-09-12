Влахович прокомментировал победу «Фиорентины» в матче с «Аталантой»

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (2:1).

«Мы всегда верили в команду с того момента, как начали работать с Итальяно. Мы только в начале пути, мы должны продолжать усердно работать, слушать тренера, быть командой, и тогда мы сможем совершить великие дела.

Я много раз говорил, что решил остаться во Флоренции, никто другой не должен был решать за меня. В конце сезона посмотрим, окажется ли это правильным решение, но я последовал своему сердцу. Я молод, настанет мой момент, мне просто нужно продолжать так работать», – приводит слова Влаховича Sky Sport Italia.

?«Фиорентина» набрала шесть очков и поднялась на шестое место. У «Аталанты» четыре очка и десятая позиция.