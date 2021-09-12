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Влахович прокомментировал победу «Фиорентины» в матче с «Аталантой»

06:15
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Форвард «Фиорентины» Душан Влахович подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (2:1).

«Мы всегда верили в команду с того момента, как начали работать с Итальяно. Мы только в начале пути, мы должны продолжать усердно работать, слушать тренера, быть командой, и тогда мы сможем совершить великие дела.

Я много раз говорил, что решил остаться во Флоренции, никто другой не должен был решать за меня. В конце сезона посмотрим, окажется ли это правильным решение, но я последовал своему сердцу. Я молод, настанет мой момент, мне просто нужно продолжать так работать», – приводит слова Влаховича Sky Sport Italia.

?«Фиорентина» набрала шесть очков и поднялась на шестое место. У «Аталанты» четыре очка и десятая позиция.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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