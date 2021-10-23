В «Фиорентине» сообщили, что Кокорин может пропустить матч с «Лацио»
Пресс-служба «Фиорентины» рассказала о дате восстановления форварда Александра Кокорина.
«Такой даты нет, нужно подождать, а там будет видно. Может ли он пропустить игру с «Лацио»? Такая возможность есть, но в данный момент точно мы не знаем», — приводит слова пресс-службы клуба «РБ Спорт».
Ранее 30-летний россиянин пропускал матч 8-го тура с «Венецией» (0:1) из-за мышечной усталости и точно пропустит встречу с «Кальяри».
Матч «Фиорентина» — «Кальяри» пройдет 24 октября и начнется в 16:00 (мск).
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/fiorentina-est-vozmozhnost-chto-kokorin-propustit-match-protiv-latsio/
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