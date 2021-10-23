«Кокогол может стать Джеймсом Бондом в фильме «Нет времени играть». Итальянский журналист — про Кокорина
Итальянский журналист La Nazione Бенедетто Феррара в ироничной форме написал про российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Тот, кто пользуется флорентийскими каникулами, так это мифический «Кокогол», — приводит слова Феррары Fiorentina News. — Он приобрел туристический пакет Беналуан в агентстве. В него включены экскурсии по городу, абонемент на трамвай в направлении Кареджи и возможность пообедать в столовой спортивного центра вместе с игроками команды.
А еще говорят, что он может стать следующим Джеймсом Бондом вместо Дэниела Крейга. Фильм будет называться «Нет времени играть».
В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел три матча в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю