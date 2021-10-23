Итальянский журналист La Nazione Бенедетто Феррара в ироничной форме написал про российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Тот, кто пользуется флорентийскими каникулами, так это мифический «Кокогол», — приводит слова Феррары Fiorentina News. — Он приобрел туристический пакет Беналуан в агентстве. В него включены экскурсии по городу, абонемент на трамвай в направлении Кареджи и возможность пообедать в столовой спортивного центра вместе с игроками команды.

А еще говорят, что он может стать следующим Джеймсом Бондом вместо Дэниела Крейга. Фильм будет называться «Нет времени играть».

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел три матча в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 2024 года.