В «Болонье» опровергли информацию о договоренности с «Ромой» по аренде Шомуродова

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в беседе с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе Элдора Шомуродова в клуб на правах аренды.

«Нет, информация о том, что Шомуродов на правах аренды перейдет в Болонью с правом выкупа в 10 миллионов евро — неправда», — сказал Сартори «СЭ».

Узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.