В «Болонье» опровергли информацию о договоренности с «Ромой» по аренде Шомуродова
Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в беседе с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе Элдора Шомуродова в клуб на правах аренды.
«Нет, информация о том, что Шомуродов на правах аренды перейдет в Болонью с правом выкупа в 10 миллионов евро — неправда», — сказал Сартори «СЭ».
Узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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