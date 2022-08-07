Корини назначен главным тренером «Палермо»

Эудженио Корини назначен главным тренером «Палермо», сообщает пресс-служба итальянского клуба. Ранее появлялась информация, что на эту должность претендует бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

Соглашение 52-летнего итальянского специалиста с «Палермо» рассчитано на 2 года. Официально Корини будет представлен во вторник, 9 августа.

В прошлом сезоне сицилийский клуб занял первое место в плей-офф третьего по силе дивизиона (Серии C), чем гарантировал себе выход во вторую лигу.