Корини назначен главным тренером «Палермо»
Эудженио Корини назначен главным тренером «Палермо», сообщает пресс-служба итальянского клуба. Ранее появлялась информация, что на эту должность претендует бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.
Соглашение 52-летнего итальянского специалиста с «Палермо» рассчитано на 2 года. Официально Корини будет представлен во вторник, 9 августа.
В прошлом сезоне сицилийский клуб занял первое место в плей-офф третьего по силе дивизиона (Серии C), чем гарантировал себе выход во вторую лигу.
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|0
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13
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14
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|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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