Капелло — о смерти Берлускони: «Мы потеряли великого человека»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии «СЭ» отреагировал на уход из жизни бывшего президента «Милана» Сильвио Берлускони.

«Мы потеряли великого человека и очень важную личность», — сказал Капелло «СЭ».

Сегодня, 12 июня, стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».