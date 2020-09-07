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Уэстон Маккенни: «Ювентус» сразу поддержал мое отношение к BLM"

17:11

Новичок «Ювентуса» Уэстон Маккенни поделился впечатлениями от перехода в туринский клуб. 22-летний хавбек, перешедший в «Юве» этим летом из «Шальке», сегодня принял участие в пресс-конференции.

— Меня очень привлекла идея перехода в клуб с такой богатой историей, — цитирует Football Italia Маккенни. — Клуб сразу же поддержал мое отношение к Black Lives Matter.

Меня не пришлось уговаривать перейти в «Ювентус», потому что переход сюда — это исполнение мечты. Я поговорил с Пирло, и мы оба на одной волне по поводу моей роли на поле.

Для меня большая честь стать первым американцем в истории «Ювентуса».

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