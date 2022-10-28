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Аллегри: «Сейчас бессмысленно думать о ЛЕ, мы должны сосредоточиться на серии А»

Аллегри поделился мнением об игре «Ювентуса» в текущем сезоне
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре «Ювентуса» в текущем сезоне.

«Ювентус» впервые с 2014 года пропустит плей-офф Лиги чемпионов.

«Сейчас бессмысленно думать о Лиге Европы, мы должны переключиться и сосредоточиться на серии А. Завтра будет сложная игра. Мы должны выйти из сложившейся ситуации, но мы не сделаем это за один матч. У наших футболистов есть моральные ценности, и я очень на них рассчитываю. Нам не нужно отчаиваться, иначе мы не выберемся из этой ситуации. Мы знаем, насколько важна завтрашняя игра, она сложна вне зависимости от Лиги чемпионов, и мы должны сыграть ее как единое целое», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице серии А, имея на счету 19 очков в 11 матчах.

Источник: https://football-italia.net/allegri-useless-for-juventus-to-think-about-serie-a-title-or-europa-league/
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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1
 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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Наполи – Сассуоло
 - : -
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 - : -
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 - : -
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 - : -
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 - : -
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 - : -
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 - : -
30.10 22:45
Торино – Милан
 - : -
31.10 20:30
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 - : -
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