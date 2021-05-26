УЕФА оштрафовал Ибрагимовича на 50 тысяч евро за связь с букмекерской конторой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича на 50 тысяч евро, сообщает Goal.com.

Ранее УЕФА открыл расследование в отношении Ибрагимовича по поводу связи с букмекерской конторой. 39-летнего шведского футболиста также обязали прекратить какую-либо связь с данной букмекерской компанией.

Согласно регламенту, футболисты не могут принимать участие в матчах под эгидой их организаций, если они имеют интересы в букмекерских конторах. Ибрагимович нарушил данное правило во время игр за «Милан» в Лиге Европы и сборную Швеции в отборе ЧМ-2022.