Мальдини сообщил, что Доннарумма покинет «Милан»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма уйдет на правах свободного агента по окончании сезона, сообщил директор клуба Паоло Мальдини.

«Иногда люди не понимают, что значит быть профессионалом», — сказал Мальдини, комментируя ситуацию с вратарем. Его слова приводит Football Italia 26 мая.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист может перейти в «Ювентус». По данным Tuttosport, клуб предлагал 22-летнему голкиперу 8 миллионов евро в год, в то время как сторона игрока настаивала на 10 миллионах. Также «Милан» хотел подписать контракт на пять лет, а агент Доннаруммы Мино Райола настаивал на двухлетнем соглашении.

Кроме того, Райола хотел получить 20 миллионов евро в качестве комиссионных за продление контракта, с чем не согласилось руководство клуба. В сезоне-2020/21 Доннарумма отыграл 48 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 гола, а 15 поединков отыграл «на ноль».