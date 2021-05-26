Фабрицио Романо: «Интер» и Конте договорились о расторжении контракта

«Интер» и главный тренер Антонио Конте договорились о досрочном расторжении контракта, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. По данным другого журналиста Танкреди Палмери, об уходе специалиста клуб объявит в ближайшие часы.

Antonio Conte and Inter have reached an agreement to part ways immediatly, done. He's leaving Inter — game over after two seasons, one Scudetto and the Europa League final. ??? #Inter #Conte — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021

Испанское издание AS ранее сообщило, что Конте покинет клуб из-за финансовых проблем и в новом сезоне может возглавить «Реал». В таком случае он заменит Зинедина Зидана. Интерес «Реала» к Конте подтверждает Sky Sports.

Под руководством 51-летнего специалиста «Интер» стал чемпионом Италии в завершившемся сезоне впервые за 11 лет, а до этого пробился в финал Лиги Европы. Также он трижды стал чемпионом Италии с «Ювентусом» и выиграл чемпионат Англии с «Челси».