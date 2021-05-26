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Фабрицио Романо: «Интер» и Конте договорились о расторжении контракта

19:29
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«Интер» и главный тренер Антонио Конте договорились о досрочном расторжении контракта, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. По данным другого журналиста Танкреди Палмери, об уходе специалиста клуб объявит в ближайшие часы.

Испанское издание AS ранее сообщило, что Конте покинет клуб из-за финансовых проблем и в новом сезоне может возглавить «Реал». В таком случае он заменит Зинедина Зидана. Интерес «Реала» к Конте подтверждает Sky Sports.

Под руководством 51-летнего специалиста «Интер» стал чемпионом Италии в завершившемся сезоне впервые за 11 лет, а до этого пробился в финал Лиги Европы. Также он трижды стал чемпионом Италии с «Ювентусом» и выиграл чемпионат Англии с «Челси».

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