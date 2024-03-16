Гол Влашича помог «Торино» обыграть «Удинезе»

«Торино» на выезде победил «Удинезе» в матче 29-го тура итальянской серии А — 2:0.

Счет на 10-й минуте открыл Дуван Сапата. На 53-й минуте преимущество туринцев удвоил бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

«Торино» (41 очко) поднялся на десятое место в серии А. «Удинезе» (27) идет 13-м в турнирной таблице.

В параллельном матче «Монца» дома переиграла «Кальяри» — 1:0.