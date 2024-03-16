«Лечче» обыграл «Салернитану» в серии А, Гьомбер забил автогол

«Лечче» на выезде победил «Салернитану» в матче 29-го тура серии А — 1:0.

На 17-й минуте встречи автогол забил защитник команды хозяев Норберт Гьомбер.

«Лечче» прервал 5-матчевую серию без побед в чемпионате Италии и располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Салернитана» не выигрывает уже на протяжении 12 игр подряд во всех турнирах. Команда с 14 баллами идет на последней позиции.