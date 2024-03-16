Миранчук вошел в тройку самых дорогих игроков постсоветского пространства в серии А

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вошел в тройку самых дорогих игроков постсоветского пространства в итальянской серии А по версии портала Transfermarkt.

28-летний россиянин оценивается в 9 миллионов евро. В марте стоимость Миранчука выросла впервые за год — на 1,5 миллиона евро.

Россиянина опережают только грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия (80 миллионов евро) и украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский (10).

Также в пятерку вошли Генрих Мхитарян (Армения, «Интер») и экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов (Узбекистан, «Кальяри»).

Фото Transfermarkt

В текущем сезоне в активе Миранчука 27 матчей за «Аталанту», 3 гола и 10 результативных передач.