Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Гол Белотти принес «Торино» победу над «Удинезе»

23:39
Теги:

«Торино» победил «Удинезе» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Туринский клуб переиграл соперника со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий Андреа Белотти.

Чемпионат Италии. Серия А

30-й тур

«Удинезе» — «Торино» — 0:1 (0:0)

Гол: Белотти, 61 — с пенальти.

«Удинезе»: Муссо, Самир (Ауэян, 78), Стрюгер Ларсен (Несторовски, 86), Бонифаци, Бекао, Молина, Арслан (Окака Чука, 65), Перейра, де Пауль, Уоллас, Льоренте (Форестьери, 65).

«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди, Иццо, Войвода, Буонджорно, Бремер, Ринкон (Лукич, 65), Мандрагора, Верди (Линетти, 84), Санабрия (Дзадза, 65), Белотти.

Предупреждения: Мандрагора, 39. Буонджорно, 49. Дзадза, 90+2.

Судья: Довери (Италия).

10 апреля. Удине. Стадион «Дачия Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...