Гол Белотти принес «Торино» победу над «Удинезе»
«Торино» победил «Удинезе» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Туринский клуб переиграл соперника со счетом 1:0.
Автором единственного мяча стал нападающий Андреа Белотти.
Чемпионат Италии. Серия А
30-й тур
«Удинезе» — «Торино» — 0:1 (0:0)
Гол: Белотти, 61 — с пенальти.
«Удинезе»: Муссо, Самир (Ауэян, 78), Стрюгер Ларсен (Несторовски, 86), Бонифаци, Бекао, Молина, Арслан (Окака Чука, 65), Перейра, де Пауль, Уоллас, Льоренте (Форестьери, 65).
«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди, Иццо, Войвода, Буонджорно, Бремер, Ринкон (Лукич, 65), Мандрагора, Верди (Линетти, 84), Санабрия (Дзадза, 65), Белотти.
Предупреждения: Мандрагора, 39. Буонджорно, 49. Дзадза, 90+2.
Судья: Довери (Италия).
10 апреля. Удине. Стадион «Дачия Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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