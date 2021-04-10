Пиоли хочет вернуть «Милан» в Лигу чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после победы над «Пармой» (3:1) в 30-м туре чемпионата Италии сказал, что надеется на завоевание путевки в Лигу чемпионов.

«Мне нравится, когда игроки уважают и испытывают те же самые ощущения, что и мы в тренерском штабе, — цитирует Пиоли Football Italia 10 апреля. — Это была непростая неделя, потому что мы знали, что в матче с «Сампдорией» мы не отвечали стандартам «Милана». Нам нужно было показать свой уровень сегодня.

Статистика показывает, что мы лучше играем в гостях. Это странно, и мы изучаем причины, но матчи, которые проходят без зрителей, довольно сильно похожи друг на друга. С «Пармой» играть сложно. На одном из отрезков мы сами все испортили, но главное, что мы выиграли. Положительный момент в том, что после удаления мы смогли добыть победу с большой решимостью.

Мы хотим, чтобы «Милан» вернулся в Лигу чемпионов. У нас сильная конкуренция со стороны «Ювентуса», «Аталанты», «Наполи», «Лацио» и «Ромы». Нам нужно идти от матча к матчу».

В составе победителей голы забивали Анте Ребич, Франк Кессье и Рафаэл Леан. На 60-й минуте у «Милана» был удален Златан Ибрагимович.