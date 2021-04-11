В «Милане» заявили о намерении сохранить Томори
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что хочет сохранить в команде защитника Фикайо Томори, арендованного у «Челси».
«Мы очень довольны Фикайо, наш план по поводу него очевиден. Мы хотим сохранить его у себя. Посмотрим, как сложится разговор с «Челси», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Пиоли.
AC Milan manager Stefano Pioli abour Fikayo Tomori: «We are so happy with Tomori, our plan with him is so clear. We want to confirm Fikayo and our plan is to keep him next season. Let's see what happens with Chelsea». ? #ACMilan #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2021
Томори перешел в «Милан» на правах аренды в январе 2021 года. 23-летний англичанин провел 14 матчей за «россонери» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю