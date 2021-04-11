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В «Милане» заявили о намерении сохранить Томори

07:16
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что хочет сохранить в команде защитника Фикайо Томори, арендованного у «Челси».

«Мы очень довольны Фикайо, наш план по поводу него очевиден. Мы хотим сохранить его у себя. Посмотрим, как сложится разговор с «Челси», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Пиоли.

Томори перешел в «Милан» на правах аренды в январе 2021 года. 23-летний англичанин провел 14 матчей за «россонери» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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