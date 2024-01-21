«Милан» в концовке вырвал волевую победу над «Удинезе»

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«Милан» в гостях обыграл «Удинезе» в матче 21-го тура итальянской серии А — 3:2.

Счет на 31-й минуте открыл полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик. В конце тайма хозяева отыгрались благодаря голу Лазара Самарджича. На 62-й минуте «Удинезе» вышел вперед, отличился Флориан Товен.

На 83-й минуте за гостей забил Лука Йович. Победу «Милану» принес гол Ноа Окафора на 90+3-й минуте.

«Милан» (45 очков) занимает третье место в серии А. «Удинезе» (18) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.