«Милан» в концовке вырвал волевую победу над «Удинезе»
«Милан» в гостях обыграл «Удинезе» в матче 21-го тура итальянской серии А — 3:2.
Счет на 31-й минуте открыл полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик. В конце тайма хозяева отыгрались благодаря голу Лазара Самарджича. На 62-й минуте «Удинезе» вышел вперед, отличился Флориан Товен.
На 83-й минуте за гостей забил Лука Йович. Победу «Милану» принес гол Ноа Окафора на 90+3-й минуте.
«Милан» (45 очков) занимает третье место в серии А. «Удинезе» (18) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
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|
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|П
|+/-
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|
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|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
2
|Ювентус
|20
|15
|4
|1
|32-12
|49
|
3
|Милан
|21
|14
|3
|4
|41-23
|45
|
4
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
5
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
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|20
|10
|3
|7
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|33
|
7
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|20
|8
|8
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|23-18
|32
|
8
|Рома
|21
|9
|5
|7
|34-25
|32
|
9
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
10
|Торино
|20
|7
|7
|6
|18-18
|28
|
11
|Монца
|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
12
|Дженоа
|20
|5
|7
|8
|20-24
|22
|
13
|Лечче
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
14
|Фрозиноне
|20
|5
|4
|11
|25-39
|19
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|4
|11
|26-36
|19
|
16
|Удинезе
|21
|2
|12
|7
|23-35
|18
|
17
|Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|
18
|Верона
|21
|4
|5
|12
|19-29
|17
|
19
|Эмполи
|20
|3
|4
|13
|11-35
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|
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|Салернитана
|20
|2
|6
|12
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38 тур
|20.01
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 1
|20.01
|22:45
|
Удинезе – Милан
|2 : 3
|21.01
|14:30
|
Фрозиноне – Кальяри
|- : -
|21.01
|17:00
|
Эмполи – Монца
|- : -
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Дженоа
|- : -
|21.01
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|- : -
|14.02
|21:00
|
Болонья – Фиорентина
|- : -
|22.02
|22:45
|
Торино – Лацио
|- : -
|28.02
|20:00
|
Сассуоло – Наполи
|- : -
|28.02
|22:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|18
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Наполи, Салернитана
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
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