Матч «Удинезе» — «Милан» приостановили из-за расистских выкриков в адрес голкипера гостей Меньяна

Игру между «Удинезе» и «Миланом» приостановили из-за расистских выкриков в адрес голкипера гостей Майка Меньяна.

Матч проходит в Удине 20 января.

Игра была остановлена на 32-й минуте. 28-летний голкипер сообщил арбитру встречи о проявлениях расизма и покинул поле. Пауза продолжалась около десяти минут, после чего игра была возобновлена.