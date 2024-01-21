Пиоли — о расистских выкриках в адрес Меньяна: «Невежды должны оставаться дома. Пора положить этому конец»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отреагировал на расистские выкрики в адрес вратаря Майка Меньяна в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (3:2).

«Я разочарован случившимся и горжусь тем, что тренирую такого правильного человека, как Меньян. Невежды могут и должны оставаться дома. Пора положить этому конец», — приводит слова Пиоли журналист Джанлука ди Марцио.

Игра была остановлена на 32-й минуте. 28-летний голкипер сообщил арбитру встречи о проявлениях расизма и покинул поле. Пауза продолжалась около десяти минут, после чего игра была возобновлена.

«Милан» (45 очков) занимает третье место в серии А. «Удинезе» (18) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.