«Интер» вырвал победу над «Удинезе» в добавленное время

«Интер» на выезде победил «Удинезе» в матче 31-го тура серии А — 2:1.

У хозяев гол на 40-й минуте забил Лазар Самарджич. Гости отыгрались во втором тайме — пенальти реализовал Хакан Чалханоглу. На 90+5-й минуте гол Давиде Фраттези принес победу миланскому клубу.

«Интер» не проигрывает в серии А с 27 сентября 2023-го. За это время команда Симоне Индзаги одержала 21 победу и 4 матча завершила вничью.

«Нерадзурри» набрали 82 очка и опережают идущий вторым «Милан» на 14 очков. «Удинезе» с 28 очками — на 15-й строчке.