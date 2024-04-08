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8 апреля, 23:41

«Интер» вырвал победу над «Удинезе» в добавленное время

Руслан Минаев
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«Интер» на выезде победил «Удинезе» в матче 31-го тура серии А — 2:1.

У хозяев гол на 40-й минуте забил Лазар Самарджич. Гости отыгрались во втором тайме — пенальти реализовал Хакан Чалханоглу. На 90+5-й минуте гол Давиде Фраттези принес победу миланскому клубу.

«Интер» не проигрывает в серии А с 27 сентября 2023-го. За это время команда Симоне Индзаги одержала 21 победу и 4 матча завершила вничью.

«Нерадзурри» набрали 82 очка и опережают идущий вторым «Милан» на 14 очков. «Удинезе» с 28 очками — на 15-й строчке.

Италия. Серия А. 31-й тур
08 апр, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:2
Интер

ФК Интер (Интернационале)
ФК Удинезе
1
0
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Ваноли победил Карреру. Только по оценкам

«Интер» не проигрывает 25 матчей подряд в этом сезоне серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 26 4 1 75-15 82
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 31 18 8 5 45-24 62
4
 Болонья 31 16 10 5 45-25 58
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
8
 Лацио 31 14 4 13 37-34 46
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 31 11 9 11 34-41 42
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
14
 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
15
 Удинезе 31 4 16 11 30-47 28
16
 Эмполи 31 7 7 17 25-47 28
17
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
18
 Фрозиноне 31 6 8 17 38-61 26
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
20
 Салернитана 31 2 9 20 25-64 15
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38 тур
5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
6.04 16:00
Милан – Лечче
 3 : 0
6.04 19:00
Рома – Лацио
 1 : 0
6.04 21:45
Эмполи – Торино
 3 : 2
7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 0 : 0
7.04 16:00
Монца – Наполи
 2 : 4
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 2 : 1
7.04 19:00
Верона – Дженоа
 1 : 2
7.04 21:45
Ювентус – Фиорентина
 1 : 0
8.04 21:45
Удинезе – Интер
 1 : 2
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 29 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 26 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 21 1 5
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