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Ваноли победил Карреру. Только по оценкам

Георгий Кудинов
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В воскресенье, 7 апреля, в заключительном матче 32-го тура серии В «Асколи» Массимо Карреры сыграл дома вничью 0:0 с «Венецией» Паоло Ваноли.

Вот какие оценки получили бывшие главные тренеры «Спартака»:

— Ваноли — La Gazzetta dello Sport — 6,0; Corriere dello Sport — 6,0; Tuttosport — 6,0;

— Каррера — La Gazzetta dello Sport — 5,5; Corriere dello Sport — 5,5; Tuttosport — 6,0.

В заявке «Венеции» значился российский хавбек Денис Черышев, но на поле он не вышел.

Команда Ваноли занимает 4-е место с 58 очками. До 2-го, которое дает прямую путевку в серию А, отрыв составляет три очка — его занимает «Комо», третьим идет «Кремонезе» (59 баллов).

У Карреры и Ко 32 очка и 18-е месте — в зоне вылета. Расстояние до стыков за право остаться в серии — три балла.

В следующем «Венеция» примет «Брешию», занимающую 7-е место. «Асколи» отправится на выезд с «Читтаделле» (9-е).

ФК Асколи
ФК Венеция
Массимо Каррера
Паоло Ваноли
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 И В Н П +/- О
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2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 31 18 8 5 45-24 62
4
 Болонья 31 16 10 5 45-25 58
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Наполи 31 13 9 9 48-38 48
8
 Лацио 31 14 4 13 37-34 46
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 31 11 9 11 34-41 42
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
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 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
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 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
15
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
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