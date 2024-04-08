«Интер» не проигрывает 25 матчей подряд в этом сезоне серии А

«Интер» на выезде победил «Удинезе» в матче 31-го тура серии А — 2:1.

Беспроигрышная серия команды Симоне Индзаги в этом сезоне насчитывает 25 матчей — 21 победа и 4 ничьих. Последний раз «нерадзурри» уступили в чемпионате Италии в игре с «Сассуоло» (1:2) 27 сентября 2023 года.

Рекордом турнира за один сезон является 38-матчевая серия без поражений от «Ювентуса» в сезоне-2011/12. Тогда туринцы завершили чемпионат с 23 победами и 15 ничьими.