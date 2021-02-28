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«Удинезе» — «Фиорентина»: Кокорин получил первую желтую карточку в серии А

18:50
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Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин получил желтую карточку на 90+2-й минуте матча 24-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

Для 29-летнего футболиста это предупреждение стало первым в серии А.

В текущем сезоне Кокорин провел два матча в составе «Фиорентины» и не отметился результативными действиями. Ранее нападающий выступал за «Спартак».

Удинезе — Фиорентина

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