«Удинезе» — «Фиорентина»: Кокорин получил первую желтую карточку в серии А
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин получил желтую карточку на 90+2-й минуте матча 24-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».
Для 29-летнего футболиста это предупреждение стало первым в серии А.
В текущем сезоне Кокорин провел два матча в составе «Фиорентины» и не отметился результативными действиями. Ранее нападающий выступал за «Спартак».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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