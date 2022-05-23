Жиру выложил фото с кубком серии А

Форвард «Милана» Оливье Жиру опубликовал фотографию с трофеем победителя чемпионата Италии.

«Он возвращается домой. Правильная сторона Милана», — написал Жиру в Twitter.

It's coming home... right side of Milan ??? pic.twitter.com/7y8XuyAZdH — Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) May 22, 2022

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне 2010/11.

Для главного тренера Стефано Пиоли это первый трофей в тренерской карьере. 56-летний специалист возглавляет «Милан» с 2019 года.