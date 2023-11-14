Тудор согласился подписать однолетний контракт с «Наполи»

Экс-тренер «Марселя», «Удинезе» и «Галатасарая» Игор Тудор может возглавить «Наполи», сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, 45-летний хорват согласился подписать однолетний контракт с клубом. Стороны ведут переговоры в Риме. В настоящее время Тудор и его агент находятся в столице Италии, ожидая окончательного решения «Наполи».

Ранее сообщалось, что руководство неаполитанцев провело встречу с Антони Конте.

«Наполи» после 12 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко. С лета 2023 года команду возглавляет Руди Гарсия.