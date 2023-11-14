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Агент Кварацхелии считает, что Сазонов может стать лучшим в серии А

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной Грузии Нукри Ревишвили, являющийся агентом полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, признался, что не был удивлен переходу Сабы Сазонова в «Торино».

«Удивился ли трансферу Сазонова в «Торино»? А должен? Такие игроки подходят итальянскому чемпионату, Саба может стать там лучшим. Саба тяжело вкатывался в прошлом сезоне, но потом хорошо проявил себя на молодежном Евро. Там его присмотрели европейские скауты. Помимо «Торино» у него были варианты в Германии и Франции», — приводит слова Ревишвили Sport24.

21-летний Сазонов выступает за «Торино» с августа 2023 года. Всего за итальянский клуб он провел три матча и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-595835-agent-khvichi-o-transfere-sazonova-v-torino-mozhet-stat-luchshim-v-serii-a-byli-varianty-v-germanii-i-frantsii
Футбол
ФК Торино
Саба Сазонов
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