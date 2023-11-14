Агент Кварацхелии считает, что Сазонов может стать лучшим в серии А

Бывший вратарь сборной Грузии Нукри Ревишвили, являющийся агентом полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, признался, что не был удивлен переходу Сабы Сазонова в «Торино».

«Удивился ли трансферу Сазонова в «Торино»? А должен? Такие игроки подходят итальянскому чемпионату, Саба может стать там лучшим. Саба тяжело вкатывался в прошлом сезоне, но потом хорошо проявил себя на молодежном Евро. Там его присмотрели европейские скауты. Помимо «Торино» у него были варианты в Германии и Франции», — приводит слова Ревишвили Sport24.

21-летний Сазонов выступает за «Торино» с августа 2023 года. Всего за итальянский клуб он провел три матча и не отметился результативными действиями.