Руководство «Наполи» провело встречу с Конте

Итальянский специалист Антонио Конте может возглавить «Наполи», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По сведениям источника, руководство неаполитанцев провело встречу с 54-летним специалистом. Ранее сообщалось, что Руди Гарсия может покинуть «Наполи».

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Он покинул лондонский клуб в марте. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».

«Наполи» после 12 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко.