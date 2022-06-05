Три топ-клуба Европы претендуют на защитника «Фейеноорда»

Защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси может продолжить карьеру в Италии, пишет инсайдер Николо Скира.

По данным источка, в трансфере 25-летнего игрока заинтересованы «Интер», «Рома» и «Севилья». Футболист не против сменить команду.

В минувшем сезоне Марком провет 48 матчкй за роттердамскую команду, забил 33 мяча и сделал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.