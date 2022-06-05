«Милан» близок к продлению контракта с Томори

«Милана» намерен продлить контракт с защитником Фикайо Томори, сообщает инсайдер Николо Скира.

Действующий контракт истекает через три года, а в клубе хотят перезаключить соглашение на улучшенных условиях.

24-летний игрок получит прибавку к зарплате. По новому соглашению он будет получать 3,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне серии А Томори принял участие в 31 матче, пять раз вышел на поле в Лиге чемпионов и четырежды — в Кубке Италии.