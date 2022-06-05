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Роберто Манчини рассказал о травме голкипера сборной Италии Доннаруммы

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о травме голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы после матча Лиги наций с Германией (1:1).

«У Доннаруммы проблема с пальцем. Но у него есть еще девять, и он может продолжать играть ими», — цитирует Манчини УЕФА.

Во втором туре Лиги наций итальянцы сыграют с Венгрией, а немцы — с Англией. Оба матча состоятся 7 июня и начнутся в 21.45 (мск). Ранее тренер подвел итоги ничейной игры с Германией.

Джанлуиджи Доннарумма
Роберто Манчини
Сборная Италии по футболу
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
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 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
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Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

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