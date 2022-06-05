Роберто Манчини рассказал о травме голкипера сборной Италии Доннаруммы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о травме голкипера команды Джанлуиджи Доннаруммы после матча Лиги наций с Германией (1:1).

«У Доннаруммы проблема с пальцем. Но у него есть еще девять, и он может продолжать играть ими», — цитирует Манчини УЕФА.