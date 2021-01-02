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Три игрока «Бенвенто» заразились коронавирусом

17:01
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Три футболиста «Беневенто» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Имена игроков не сообщаются. Отмечается, что все футболисты, заразившиеся инфекцией, находятся на самоизоляции.

Следующий матч «Беневенто» состоится 3 января против «Милана», начало — в 20.00 (мск).

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