Три игрока «Бенвенто» заразились коронавирусом

Три футболиста «Беневенто» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Имена игроков не сообщаются. Отмечается, что все футболисты, заразившиеся инфекцией, находятся на самоизоляции.

Следующий матч «Беневенто» состоится 3 января против «Милана», начало — в 20.00 (мск).