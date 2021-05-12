Третий вратарь «Ювентуса» Пинсольо может покинуть команду

По окончании текущего сезона «Ювентус» может покинуть третий вратарь команды Карло Пинсольо, сообщает 12 мая La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что «Юве» покинет голкипер Джанлуиджи Буффон. Также была информация, что клуб готов продать основного голкипер Войцеха Щенсны, но пока не нашел покупателя.

31-летний Карло Пинсольо в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Ювентус». Всего он провел за команду три официальных матча.