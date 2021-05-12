Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Третий вратарь «Ювентуса» Пинсольо может покинуть команду

21:37
Теги:

По окончании текущего сезона «Ювентус» может покинуть третий вратарь команды Карло Пинсольо, сообщает 12 мая La Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что «Юве» покинет голкипер Джанлуиджи Буффон. Также была информация, что клуб готов продать основного голкипер Войцеха Щенсны, но пока не нашел покупателя.

31-летний Карло Пинсольо в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Ювентус». Всего он провел за команду три официальных матча.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Тони Фергюсон назвал свой лучший бой в UFC
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака — кому нельзя пить
В реакторе Чернобыльской АЭС усилились ядерные реакции
(not set)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд