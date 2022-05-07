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Аллегри — о поражении от «Дженоа»: «Мы должны были забить второй гол, но не забили»

Тренер «Ювентуса» Аллегри назвал причины поражения от «Дженоа»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Дженоа» (1:2) в матче 36-го тура чемпионата Италии. Экс-игрок «Рубина» и «Зенита» Доменико Кришито принес победу генуэзцам, реализовав пенальти на 6-й добавленной минуте.

«Сейчас больше чем злюсь, я разочарован тем, что не выиграли матч, который шел по правильному сценарию. «Юве» должен был забить второй гол, но не забил. Нам нужно поработать над ошибкам, хотя после того, как нам пришлось убрать Артура, Минетти и Дибалу, у нас не было ни одного игрока, который мог бы диктовать темп. У нас были только контратакующие игроки. Когда ты упускаешь так много моментов, ты будешь наказан.

Мне грустно проигрывать, но с точки зрения таблицы это не имело большого значения. Теперь у нас впереди финал Кубка Италии, и мы абсолютно не должны совершать там те же ошибки", — сказал Аллегри Sky Sport Italia.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Футбол
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ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Кришито: «Футбол заставляет вас плакать, он заставляет вас улыбаться»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
2
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
18
 Салернитана 35 7 8 20 31-72 28
19
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
20
 Венеция 35 5 7 23 29-65 22
Результаты / календарь
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38 тур
6.05 19:45
Интер – Эмполи
 4 : 2
6.05 22:00
Дженоа – Ювентус
 2 : 1
7.05 16:00
Торино – Наполи
 - : -
7.05 19:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
7.05 21:45
Лацио – Сампдория
 - : -
8.05 13:30
Специя – Аталанта
 - : -
8.05 16:00
Венеция – Болонья
 - : -
8.05 19:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
8.05 21:45
Верона – Милан
 - : -
9.05 21:45
Фиорентина – Рома
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
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