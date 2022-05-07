Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Дженоа» (1:2) в матче 36-го тура чемпионата Италии. Экс-игрок «Рубина» и «Зенита» Доменико Кришито принес победу генуэзцам, реализовав пенальти на 6-й добавленной минуте.

«Сейчас больше чем злюсь, я разочарован тем, что не выиграли матч, который шел по правильному сценарию. «Юве» должен был забить второй гол, но не забил. Нам нужно поработать над ошибкам, хотя после того, как нам пришлось убрать Артура, Минетти и Дибалу, у нас не было ни одного игрока, который мог бы диктовать темп. У нас были только контратакующие игроки. Когда ты упускаешь так много моментов, ты будешь наказан.

Мне грустно проигрывать, но с точки зрения таблицы это не имело большого значения. Теперь у нас впереди финал Кубка Италии, и мы абсолютно не должны совершать там те же ошибки", — сказал Аллегри Sky Sport Italia.