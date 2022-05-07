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Сегодня, 01:45

Кришито: «Футбол заставляет вас плакать, он заставляет вас улыбаться»

Кришито рассказал, что чувствует после победы над «Ювентусом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Дженоа» Доменико Кришито рассказал, что чувствует после гола в ворота «Ювентуса» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Италии. Экс-игрок «Рубина» и «Зенита» реализовал пенальти на 6-й добавленной минуте.

«Футбол заставляет вас плакать, он заставляет вас улыбаться. Никто не может отменить мою ошибку при пробитии пенальти на прошлой недели, но я рад сегодняшним трем очкам, поскольку мы сохранили маленький свет и все еще можем верить в спасение от вылета. Борьба за то, чтобы остаться в Серии А, настолько напряженная, что мы должны бороться до конца. Мы должны сыграть против «Наполи» с той же решимостью, что и сегодня вечером, потому что мы пропустили, но никогда не переставали верить.

Честно говоря, сегодня вечером я был более расслаблен, чем на прошлой неделе. Проблема на прошлой неделе заключалась в том, что я сменил решение в последнюю секунду, и все пошло плохо, но на этот раз я был уверен. Моя жена знает, как я страдаю, когда «Дженоа» проигрывает. Это была тяжелая неделя для нас, но я был сконцентрирован только на работе и очень счастлив сейчас», — сказал Кришито Sky Sport Italia.

«Дженоа» с 28 очками идет на 18-м месте в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на 4-й строчке с 69 очками.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Доменико Кришито
Футбол
ФК Дженоа
ФК Ювентус
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
2
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
18
 Салернитана 35 7 8 20 31-72 28
19
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
20
 Венеция 35 5 7 23 29-65 22
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
6.05 19:45
Интер – Эмполи
 4 : 2
6.05 22:00
Дженоа – Ювентус
 2 : 1
7.05 16:00
Торино – Наполи
 - : -
7.05 19:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
7.05 21:45
Лацио – Сампдория
 - : -
8.05 13:30
Специя – Аталанта
 - : -
8.05 16:00
Венеция – Болонья
 - : -
8.05 19:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
8.05 21:45
Верона – Милан
 - : -
9.05 21:45
Фиорентина – Рома
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
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