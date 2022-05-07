Кришито: «Футбол заставляет вас плакать, он заставляет вас улыбаться»

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито рассказал, что чувствует после гола в ворота «Ювентуса» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Италии. Экс-игрок «Рубина» и «Зенита» реализовал пенальти на 6-й добавленной минуте.

«Футбол заставляет вас плакать, он заставляет вас улыбаться. Никто не может отменить мою ошибку при пробитии пенальти на прошлой недели, но я рад сегодняшним трем очкам, поскольку мы сохранили маленький свет и все еще можем верить в спасение от вылета. Борьба за то, чтобы остаться в Серии А, настолько напряженная, что мы должны бороться до конца. Мы должны сыграть против «Наполи» с той же решимостью, что и сегодня вечером, потому что мы пропустили, но никогда не переставали верить.

Честно говоря, сегодня вечером я был более расслаблен, чем на прошлой неделе. Проблема на прошлой неделе заключалась в том, что я сменил решение в последнюю секунду, и все пошло плохо, но на этот раз я был уверен. Моя жена знает, как я страдаю, когда «Дженоа» проигрывает. Это была тяжелая неделя для нас, но я был сконцентрирован только на работе и очень счастлив сейчас», — сказал Кришито Sky Sport Italia.

«Дженоа» с 28 очками идет на 18-м месте в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на 4-й строчке с 69 очками.