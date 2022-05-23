Роналдиньо поздравил «Милан» с победой в чемпионате Италии

Бывший полузащитник «Милана» Роналдиньо поделился эмоциями после завоевания красно-чёрными титула чемпионов Италии сезона-2021/21 после победы над «Сассуоло» (3:0) в заключительном туре серии А.

«Очень рад видеть наш «Милан» на том месте, которое он заслуживает! Мы — чемпионы!» — написал он в Twitter.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне-2010/11.

Для главного тренера Стефано Пиоли это первый трофей в тренерской карьере. 56-летний специалист возглавляет «Милан» с 2019 года.