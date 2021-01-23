Тренер «Болоньи» заявил о намерении отнять очки у «Ювентуса»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович на предматчевой пресс-конференции рассказал, какие планы у его команды в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса».

«Эта команда выиграла 9 чемпионатов подряд, у нее в составе есть великие чемпионы. Мы едем туда играть в свой футбол и не собираемся менять наш настрой. Я ясно дал понять своим парням, что в Турин мы едем не в туристическую поездку, хотя это и красивый город. Я всегда верю в победу и пытаюсь добиться того же от своих игроков. У нас есть более важная задача на поле.



Кто из нас лучше бьет штрафные: Пирло или я? Пожалуй, я. Я видел статистику, у нас одинаковое количество забитых мячей, но я сыграл меньше матчей, поэтому думаю, что я был лучше», — приводит Il Resto del Carlino слова Михайловича.

Матч «Ювентус» — «Болонья» состоится в воскресенье, 24 января. Начало — в 14.30 (мск). Туринцы занимают 5-е место с 33 очками в 17 матчах. «Болонья» занимает 12-ю строчку с 20 очками после 18 игр.