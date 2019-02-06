Трансфер Гамшика в "Далянь Ифань" приостановлен

"Наполи" приостановил процесс перехода своего капитана Марека Хамшика в китайский клуб "Далянь Ифань", сообщает официальный сайт клуба.

Причина этого шага в том, что у китайцев возникли проблемы в оплате трансфера, из-за чего они нарушили достигнутые ранее договоренности. Сумма, которую "Далянь" должен заплатить неаполитанцам, составляет 15 миллионов евро. Сам же игрок уже согласовал со своей новой командой трехлетний контракт, по которому он получит 9 миллионов.

Хамшик выступает за "Наполи" с 2007 года. Он является рекордсменом команды по количеству сыгранных встреч и забитых мячей. Также он сыграл больше всего встреч (108) в составе сборной Словакии.