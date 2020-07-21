Тотти выиграл любительский чемпионат Рима. Он забил крутой гол в ворота «Лацио»

Бывший форвард и капитан «Ромы» Франческо Тотти стал чемпионом Рима среди любителей. Его команда Totti Sporting Club выиграла городской турнир по футболу 8x8.

В заключительном матче турнира команда Тотти обыграла «Лацио» (2:1). Сам экс-капитан «Ромы» забил красивый гол в ворота команды, которая носит название самого принципиального соперника волков. Также отличился другой известный в прошлом нападающий Антонио Флоро Флорес, выступающий за команду Тотти.

«Лацио» приносит мне удачу! — сказал Тотти после игры. На вопрос о том, что лучше: эта победа или выход в Лигу Европы для «Ромы», он ответил: «Лучше, чтобы «Рома» попала в Лигу Европы».